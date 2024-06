Diversamente abili. Anzi, no. Abili come tutti gli altri. Al “Monnalisa beach” di Tre Fontane con l’estate che sta per arrivare i diversamente abili possono usufruire di tutti i servizi offerti ai normodotati. L’aria di famiglia che si respira tra i dipendenti è la stessa che anima l’accoglienza delle persone diversamente abili nel lido. L’estate, dunque, è tempo di relax e divertimento per tutti. Anche per chi ha problemi di deambulazione che, in assenza delle giuste strutture, si troverebbe a non godersi una bella giornata di mare.

Al “Monnalisa beach” la cura per i più indifesi rispetto ai normodotati è quella a cui negli anni presta attenzione la proprietà, garantendo uno stabilimento a impatto zero, senza nessun scalino. Dalla strada (davanti il lido ci sono due stalli auto per diversamente abili) si può accedere facilmente alla struttura e raggiungere, tramite una passerella, gli ombrelloni, 5 dei quali sono attrezzati con sdraio più alte per garantire un facile passaggio dalla sedia a rotelle. E per raggiungere il mare nessun problema. Con una speciale sedia da utilizzare sulla sabbia il diversamente abile viene portato sino in acqua, grazie alla disponibilità e al sorriso degli assistenti di salvamento.

Per info: 3773860499 (anche WhatsApp)

https://www.facebook.com/MonnalisaBeach