Al giovane volontario del Comitato Croce Rossa Italiana di Castelvetrano Giuseppe Pio Di Maio, 19 anni, in occasione dei festeggiamenti per il 78° anniversario della Repubblica italiana in Prefettura a Trapani, è stata consegnata una copia della Costituzione italiana. A consegnarla è stato il prefetto Daniela Lupo, presente l’assessore comunale Luca D’Agostino. Giuseppe Di Maio è uno dei più giovani tra i 104 volontari del Comitato guidato da Giuseppe Cardinale. Conseguita la licenza liceale, Di Maio ha già superato i test in medicina e dal prossimo settembre seguirà il corso di studi presso la facoltà di Bari. Il riconoscimento consegnato a Di Maio perché «ha dimostrato particolare senso di responsabilità, fiducia e amore per il prossimo, nutrendo la speranza di tutti in un futuro migliore». Un passaggio di testimone con cui le istituzioni affidano ai giovani migliori di questa Repubblica il suo avvenire, «nella quotidianità costruttori di democrazia», ha detto il prefetto di Trapani.

