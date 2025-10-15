Chi è il caregiver? Lo sanno bene chi tra i familiari ha un diversamente abile oppure un malato oncologico. La figura del caregiver è colui che si prende cura dell’altro ed è a queste persone che l’Aias di Castelvetrano, col sostegno della Fondazione con il Sud, ha dedicato il progetto “C2 (care for caregivers”) che, in occasione della sagra del pane nero in programma a Castelvetrano sabato 18 e domenica 19 ottobre, sarà illustrato. Nello specifico il punto informazioni sarà attivo domenica 19 ottobre, dalle ore 10, presso lo stand della Pro Loco Selinunte. Il progetto intende sperimentare un modello di intervento individualizzato e coprogettato che prevede una presa in carico globale dei caregiver partendo da un’analisi delle loro esigenze e dal loro coinvolgimento diretto nella co-definizione e co-costruzione del progetto di empowerment, capacitazione e supporto.