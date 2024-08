La XXIV edizione del “Trofeo del mare” è stato assegnato alla sede IAS-CNR di Torretta Granitola. La cerimonia di consegna è avvenuta al molo di Donnalucata, in provincia di Ragusa. A ritirare il premio è stato il responsabile della sede Giorgio Tranchida. Il riconoscimento alla sede di ricerca di Torretta Granitola è stato assegnato con questa motivazione: «Ai tecnici, tecnologi e ricercatori di CNR IAS – S.S. di Capo Granitola per essersi spesi con professionalità e dedizione, donandoci la passione del loro lavoro di ricerca a favore della costruzione di nuove e corrette consapevolezze nei giovani, che formano con instancabile disponibilità, avendo come faro il progresso scientifico ed umano, nel cammino della civiltà e del futuro del pianeta».

All’interno dell’ex tonnara di Torretta Granitola ricercatori e tecnici si dedicano allo studio della sostenibilità delle interazioni nell’interfaccia tra Antroposfera ed Ecosfera in ambiente marino, una delle sfide scientifiche maggiormente stimolanti e significative dell’era geologica appena iniziata: l’Antropocene, in cui l’attività dell’uomo è diventata la principale causa delle alterazioni ambientali del pianeta. Con le loro ricerche viene proposta una riflessione ad ampio spettro sul ruolo della ricerca nel progresso scientifico e civile e sul futuro del pianeta e dell’umanità.

AUTORE. Redazione