«Anche noi del Partito Democratico abbiamo avuto un ruolo, sicuramente non secondario, nel dibattito svoltosi in consiglio comunale a Campobello per quanto riguarda la modifica dello Statuto in merito al sistema idrico comunale». È quanto rivendica il circolo locale del Pd in una nota. «Il circolo Pd ha contribuito attivamente, con la presenza fisica dei suoi rappresentanti, alla raccolta delle oltre 400 firme che hanno corroborato l’opposizione alla modifica proposta dell’articolo 8 ter dello Statuto comunale». L’impegno per evitare la modifica dell’articolo dello Statuto è stato assunto dalle forze d’opposizione in consiglio ma anche dal Pd.