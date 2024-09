Le ultime analisi sono state effettuate ora manca solo qualche passaggio burocratico e poi l’acqua in uscita dal depuratore comunale di Castelvetrano potrà essere immessa nella condotta del Consorzio di bonifica “Agrigento 3” per essere utilizzare a fini irrigui. I collegamenti sono stati tutti effettuati ma, materialmente, l’acqua non viene ancora immessa nella condotta. L’esempio di quanto strutturato al depuratore comunale di Castelvetrano, qualche giorno addietro, è stato citato come “modello” positivo nella gestione delle acque durante la conferenza stampa che il commissario straordinario unico per la depurazione Fabio Fatuzzo ha tenuto a Catania. «Questa è una realtà che non può restare isolata Castelvetrano è un primo esempio che non deve restare isolato e deve anzi costituire un modello, è questa la strada su cui dobbiamo proseguire», ha ribadito il sub commissario Totò Cordaro.

Intanto per il depuratore di Castelvetrano si pone ora il problema della gestione. La ditta che ha realizzato i lavori aveva anche l’onere della gestione per un anno e questo sta per scadere. Il Comune può gestire l’impianto in house (con personale proprio) oppure appaltare la gestione in esterno. Domani a Palermo, presso la sede del Commissario straordinario unico per la depurazione si terrà una riunione richiesta dal sindaco Giovanni Lentini. L’Amministrazione chiederà una proroga dell’attuale gestione da parte dell’impresa costruttrice per intanto organizzarsi su come gestire l’impianto.

AUTORE. Redazione