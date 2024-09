Selezioni per doppio concorso di bellezza, al lido Aloha di Triscina di Selinunte. In passerella 15 aspiranti modelle si sono contese le fasce per “Una ragazza per il cinema” e per “Venere d’Italia”. Per il primo concorso si sono distinte Nicole Infranca di Castelvetrano, Aurora De Vita di Marsala, Alessia Stagno di Sciacca, Allegra Sorrentino di Agrigento e Natalia Zaccone di Castelvetrano. Per il concorso “Venere d’Italia” hanno conquistato la fascia: Alice Prinzivalli di Castelvetrano, Concetta Inghilleri di Partinico, Miriam Lipari di Poggioreale e una menzione particolare è andata ad Alice Bonsignore di Sciacca. La serata è stata organizzata dall’associazione culturale-sportiva “New Production” e dall’associazione “Il mio tempo libero new”.

