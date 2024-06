Alla presenza del manager dell’Asp Trapani Ferdinando Croce, del sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione e dell’assessore Giovanni Palermo è stata inaugurata stamattina la guardia medica turistica sul lungomare ovest della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Il presidio medico si trova all’interno di un bene confiscato e trasferito al patrimonio del Comune. Al civico 218, a pian terreno si trova la guardia medica, mentre a primo piano c’è l’alloggio per gli operatori del 118. L’ambulanza di stanza a Campobello di Mazara è stata, infatti, trasferita per il periodo estivo a Tre Fontane. Stamattina all’inaugurazione era presente anche Mario Minore, dirigente dell’Unità dipartimentale di gestione emergenza e urgenza territoriale. Attualmente i medici in servizio sono due che garantiscono l’apertura sino alle ore 20 ma in pianta organica, per coprire i turni diurni e notturni, ne servono 7. Il direttore sanitario del Distretto di Castelvetrano ha chiesto al manager Croce di indire una nuova convocazione di medici ma anche di attivare il protocollo con i medici di base che consente il pagamento di 35 euro l’ora per il servizio che viene svolto sia di giorno che di notte.