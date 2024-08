Valori anomali di bassa tensione nella fornitura della rete elettrica. Succede a Tre Fontane dove un gruppo di residenti ha avviato una raccolta firme da presentare a Enel distribuzione. Durante la stagione estiva, soprattutto nei periodi di caldo afoso, la tensione è notevolmente bassa (150/180 v), creando malfunzionamenti e anche guasti degli elettrodomestici per intere giornate nei mesi da giugno ad agosto. Disservizi che creano danni ad abitanti e attività commerciali. «Abbiamo segnalato la questione tramite i canali ufficiali di assistenza ricevendo solo qualche intervento non risolutivo o promesse sul miglioramento della rete», spiega Francesco Licata. Ora residenti e dimoranti vogliono chiedere a “Enel distribuzione” di intervenire in maniera risolutiva. Ecco perché hanno avviato una raccolta firma [QUI].

AUTORE. Redazione