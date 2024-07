Da venerdì 5 luglio – e sino a domenica 1° settembre – a Marinella di Selinunte torna attiva la ZTL (zona a traffico limitato) nel centro della borgata. Il varco d’ingresso in via Caboto, all’intersezione con piazzale delle Metope, verrà monitorato con telecamera che identifica le targhe delle vetture. La ZTL sarà attiva da lunedì a giovedì, dalle 21,30 e sino all’una di notte. Da venerdì a domenica (compresi i festivi infrasettimanali), dalle 21,30 alle due di notte. L’istituzione della ZTL, di fatto, dovrà garantire una maggiore tranquillità nell’area del centro e del porto, dove insistono numerosi locali che garantiscono anche servizio esterno ai tavolini. Rimane, però, l’incognita del controllo da parte della Polizia municipale. Su un totale di 27 agenti ben 20 lavorano 24 ore a settimana, alcuni dei quali non possono, tra l’altro, svolgere servizio esterno. Insomma una squadra decimata che già lo scorso anno non ha potuto garantire turni oltre le ore 20 per mancanza di fondi comunali. Quest’anno se ne sta discutendo con la nuova Amministrazione comunale ma, al momento, non si è trovata ancora la soluzione per poter garantire lo svolgimento di un turno serale agli agenti di Polizia municipale.

AUTORE. Redazione