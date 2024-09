Un libro che raccoglie la storia di don Baldassare Meli, la sua missione e il suo impegno attraverso le tappe che hanno fatto di un sogno la realtà. S’intitola “Don Meli, un profeta dei nostri tempi” (edizione Navarra editore) il libro che sarà presentato domenica 29 settembre, ore 19,30, presso il baglio Florio del parco archeologico di Selinunte. Don Meli è stato parroco a Santa Lucia di Castelvetrano per alcuni anni prima di morire. Rita Calapso nel libro racconta l’impegno di don Meli per la comunità di Santa Chiara e dell’iter giudiziario che l’ha visto coinvolto nelle denunce di pedofilia, fra minacce e ripercussioni. Quegli anni trascorsi a Palermo per don Meli sono stati duri: sono noti il suo impegno e la lotta contro il giro di pedofilia che alla fine degli anni Novanta infangò i quartieri di Ballarò e dell’Arbergheria.

Don Baldassare Meli, salesiano riservato, mite, nel 1986 raggiunse il suo sogno di aiutare i più fragili e i più poveri, nella lunga missione a Palermo nell’ ex Monastero Santa Chiara all’Albergheria, concretizzato nella larga accoglienza degli immigrati e nella nascita del Poliambulatorio per l’assistenza agli extra-comunitari. Ha lottato contro la diffusione delle droghe nel quartiere e denunciando apertamente gli episodi di violenza sessuale e pornografia minorile. Alla presentazione di domenica interverranno: l’autrice, monsignor Domenico Mogavero, Veronica Giacchi, Giacomo Bonagiuso. Conduce Rosy Costa, letture a cura di Gigi Borruso.

AUTORE. Redazione