L’ultima guida breve pubblicata risale al 1999 quando presidente della Pro Loco di Castelvetrano era l’ingegnere Giuseppe Taddeo. Da allora mai più era stata stampata una nuova guida breve sul parco archeologico più grande d’Europa. A pensarci ora è stato il Lions club di Castelvetrano che ha finanziato la pubblicazione di una nuova guida breve, stavolta a cura dell’archeologo Ferdinando Lentini, presentata ieri all’interno del baglio Florio davanti a una platea numerosa di invitati. I testi sono del professor Dieter Mertens e la nuova guida, rispetto a quella del 1999, include le ultime novità emerse dagli scavi dell’ultimo ventennio. A partire dall’assetto urbanistico della vecchia città.

Nella guida breve – in italiano e in inglese – in distribuzione gratuita non è inclusa la zona del battistero. Da pochi giorni s’è tornato a scavare su quest’ultimo sito grazie alla convenzione con l’Università di Palermo e per un mese gli archeologi continueranno le ricerche. Oggi la presentazione della guida breve è stata introdotta dal neo presidente del Lions club Giacomo Elia.

