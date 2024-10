L’ufficio postale di via Rocche, nel quartiere San Leonardo a Salemi, chiuderà. Da alcuni giorni, infatti, i clienti abituali dell’Ufficio sono stati avvisati dell’imminente chiusura per ragioni a molti sconosciute. L’unico che, attualmente, è aperto si trova in via Antonino Lo Presti. La questione è finita al centro di un’interrogazione consiliare a firma del gruppo “Scrusciu” (Giusy Spagnolo, Giuseppa Asaro e Giuseppe Loiacono), seppur consapevoli che il sindaco non ha nessuna responsabilità sulla questione, perché è di competenza di Poste Italiane Spa. I tre consiglieri, però, pensano i disagi che la chiusura di quell’Ufficio postale comporterà, «soprattutto tra i residenti del paese nuovo e del rione Cappuccini, tra gli anziani che non hanno la possibilità di raggiungere con mezzi propri l’ufficio postale in via Antonino Lo Presti». Da qui l’invito dei tre consiglieri al sindaco affinchè possa avviare un dialogo con Poste Italiane per conoscere i tempi se l’Ufficio verrà riattivato.

Da quanto ha potuto verificare CastelvetranoSelinunte.it il contratto d’affitto del locale a Poste Italiane Spa è scaduto e, per varie ragioni, non potrà più essere rinnovato. Ma Poste Italiane Spa assicura che l’Ufficio postale “Salemi 1” sarà riaperto in una nuova sede: «Poste ha avviato le azioni propedeutiche», assicurano.

AUTORE. Redazione