Visitare angoli della Cattedrale dove, normalmente, è impossibile andarci e poi di sera salire sulla terrazza che s’affaccia in piazza della Repubblica e sul campanile. Anche quest’anno torna “La Cattedrale segreta”, l’iniziativa che apre le porte della Cattedrale Ss. Salvatore ai visitatori, alcune sere di luglio e agosto. La prima data in calendario è stata il 18 luglio ma si continuerà giovedì 25 luglio, giovedì 8 e giovedì 22 agosto. Quattro sono i turni: alle ore 21, 21,30, 22 e 22,30. La visita dura 40 minuti circa ed è guidata dal docente Danilo Di Maria, con la collaborazione di alcuni studenti del Liceo “Adria-Ballatore”. Si inizia da dietro l’altare centrale per poi attraversare il corridoio dietro “La Trasfigurazione” e arrivare in una stanza dove potere ammirare i resti del muro normanno della Cattedrale e alcune straordinarie opere d’arte religiosa. Si passa dalla sala capitolare per poi raggiungere il terrazzo della Cattedrale che si affaccia su piazza della Repubblica. A piccoli gruppi si potrà salire sul campanile. I gruppi ammessi sono di massimo 20 persone a turno. Per partecipare sarà richiesto un piccolo contributo che servirà per il restauro della tela del Velasco che raffigura i Santi Vito, Modesto e Crescenzia.

AUTORE. Redazione