Si è concluso ieri a Marinella di Selinunte, con grande entusiasmo e partecipazione, la prima edizione del torneo “Street basket”. La passione per uno sport, che va ben oltre il campo di gioco, è stato il motore che ha trasformato un luogo polveroso in un campo di basket, unendo persone di età diversa e background. Quattro squadre, composte da sei giocatori ciascuna, si sono cimentate in un piccolo torneo di due giorni valorizzando uno sport che ha la capacità di rafforzare legami di amicizia e creare ambienti di sana competizione e collaborazione. Al termine del torneo tutti i partecipanti sono stati premiati dal Rotary Club di Castelvetrano che ha sostenuto, insieme agli sponsor locali, il torneo. L’iniziativa si conclusa con un piccolo ristoro che i giovani organizzatori hanno condiviso all’insegna di un momento di aggregazione e solidarietà.















AUTORE. Redazione