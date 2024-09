Se il Comune di Campobello di Mazara organizza per i prossimi 9 e 10 novembre il “Nocellara Expo” dedicato all’olio e alle olive, il Comune di Castelvetrano gioca d’anticipo e per i prossimi 19 e 20 ottobre ha organizzato la prima sagra del pane nero di Castelvetrano. Location sarà il centro storico della città e l’ente locale ha diffuso un invito ai panificatori locali per invitarli a partecipare. «Questo evento rappresenta un’occasione unica per valorizzare e promuovere davvero una delle eccellenze del nostro territorio, qual è il pane nero», scrivono nell’invito a firma dell’architetto Pasquale Calamia e del sindaco Giovanni Lentini. Un’occasione che significa «anche un momento di aggregazione per la comunità e un’opportunità per far conoscere i nostri prodotti tipici ai visitatori, contribuendo allo sviluppo economico e culturale della nostra città». Il Comune a chi vorrà aderire mette a disposizione: stand espositivo, allacciamento al punto luce e spazio del suolo pubblico. Per partecipare bisognerà comunicare l’adesione entro mercoledì 25 settembre, chiamando al 336331090.