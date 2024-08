Tempo di ricordi e memoria del passato per gli ex alunni della 5A che hanno frequentato l’Istituto tecnico commerciale “G. B. Ferrigno” di Castelvetrano nell’anno scolastico 2002/2003. Ventuno anni dopo si sono ritrovati i ragazzi di allora, oggi adulti, per rievocare i bei tempi trascorsi sui banchi di scuola. E stavolta hanno anche invitato alcuni professori che li hanno seguiti nel loro percorso di studio. In un locale di Castelvetrano si sono ritrovati: Francesco Patti, Calogero Mangiaracina, Vincenzo Saladino, Francesco Leggio, Caterina Aspanó, Ionì Benigno Stallone, Salvatore Ferracane, Margherita Pocorobba, Giovanna Zambito e gli insegnanti Lina Passiglia (Italiano), Francesco Favata (Diritto) e Gaetano Mangiaracina (Economia aziendale).

AUTORE. Redazione