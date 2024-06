C’è anche il progetto di riattivazione dei pozzi “Agate” e “Ingrasciotta” di Castelvetrano nell’ambito degli interventi finanziati in via straordinaria dalla Protezione civile nazionale tramite il Commissario delegato in Sicilia per l’emergenza idrica. I due pozzi a Castelvetrano saranno riattivati con l’installazione delle opere accessorie elettromeccaniche per un totale di 77.400,00 euro. L’intervento, a parziale compensazione delle attuali e future riduzioni, incrementa la dotazione idrica di circa 20 litri al secondo. In totale per tutta la provincia questi primi interventi saranno coperti con la somma di 1.377.800 euro e avverranno, oltre che a Castelvetrano, ad Alcamo (293.100 euro), Calatafimi-Segesta (64.100 euro e 19.400 euro), Castellammare del Golfo (114.300 euro), Salemi (270.000 euro), San Vito lo Capo (150.000 euro), Trapani (196.500 euro, 130 mila euro e 63.000 euro). Per la provincia saranno circa 150 litri al secondo le nuove risorse idriche che si potranno integrare alle attuali provenienti sia da risorse comunali che dalle condotte di Sicilacque.

AUTORE. Redazione