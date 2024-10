A Campobello di Mazara è nata l’Asd “Virtus Campobello 2024”, la nuova squadra di calcio a 5 che promette di diventare un punto di riferimento per il Comune di Campobello di Mazara. Il nuovo sodalizio è guidato da Giuseppe Miccichè: «Questo progetto non è solo un’opportunità sportiva, ma un modo per rafforzare il legame con la comunità locale, puntando su passione, impegno e spirito di squadra», spiega. Miccichè aggiunge: «Siamo una matricola, ma abbiamo l’intenzione di creare qualcosa di stabile e duraturo, che rappresenti un punto di riferimento e di rinascita per Campobello, per i giovani e per tutti gli appassionati».