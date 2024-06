Da oggi e sino al 13 giugno, 85 bambini dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara, saranno i protagonisti de “L’Oscar del teatro”, cinque commedie dialettali che verranno messe in scena dopo 3 mesi di laboratori teatrali. Mesi in cui i bambini hanno studiato i copioni, sono stati protagonisti dei giochi di ruolo, prove e interpretazioni. Le cinque commedie saranno messe in scena presso il cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”, grazie alla collaborazione tra istituto scolastico e Amministrazione comunale.

Ad aprire la rassegna, in particolare, saranno le 2 rappresentazioni promosse dal Comune nell’ambito del laboratorio teatrale curato dall’assessore comunale Gianvito Greco e dall’insegnante Giusy Gandolfo: “Atto d’amuri”, che andrà in scena lunedì 3 giugno, ore 20,30 e “Lu iornu di lu matrimonio” che sarà rappresentata martedì 4 giugno, ore 20,30. Nelle serate dell’11, 12 e 13 giugno, sempre con inizio alle ore 20,30, gli altri 3 lavori teatrali organizzati dalla scuola e curati dagli insegnanti Marianna Amato e Gianvito Greco: “Lu ragionieri è consumato”, “Li sturduti di lu curtigghiu” e “La malasorti di don Pippineddu”. Ingresso libero.

