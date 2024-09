È di 500 mila euro il finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno e ottenuto dal Comune di Castelvetrano per l’adeguamento del canile comunale di via Errante vecchia. L’avvio dell’iter per richiedere il finanziamento è avvenuto durante la sindacatura Alfano. I lavori sono stati affidati alla ditta V&V costruzioni di Alcamo. Nel progetto esecutivo è prevista la costruzione di tre nuovi box che potranno accogliere circa 40 cani, sfruttando un’area che è stata resa disponibile da parte del Commissario unico per la depurazione nell’ambito dei lavori per il nuovo depuratore. L’intera area – che accoglie l’impianto di depurazione e il canile – è di 3.500 metri quadrati.