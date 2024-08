La Guardia costiera di Marsala ha sequestrato due grosse zattere che venivano affittate per aperitivi al tramonto all’interno della Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone”. Le strutture costituivano un pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della balneazione, poiché destinate ad ospitare fruitori a qualunque titolo. L’intera struttura e le zattere sono state sottoposte a sequestro d’iniziativa.

Denunciati i responsabili. Sono stati contestati i reati di abusiva occupazione del demanio marittimo e l’impiego di galleggianti non abilitati alla navigazione, in assenza quindi degli opportuni documenti attestanti i requisiti di navigabilità. Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala è intervenuto in seguito alla denuncia condivisa da un cittadino a mezzo stampa.

AUTORE. Redazione