Penne, quaderni, astucci, zaini. Questo e tanto altro destinati ai bambini più bisognosi sono stati consegnati all’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano dal Lions Club di Castelvetrano nell’ambito dell’iniziativa “Zaino sospeso”. A consegnare il materiale alla dirigente scolastica Vania Stallone è stata la presidente del club Agata Calandro, insieme al socio Giovanni Tumminello. «Un gesto concreto di vicinanza, che incarna i valori della condivisione, della solidarietà e del diritto allo studio per tutti», ha detto Agata Calandro. La consegna del materiale è stata possibile grazie alla collaborazione delle cartolibrerie “Dadà” di Andrea Pecorella e “Bua” di piazza Dante. La dirigente Stallone ha espresso profonda gratitudine alla presidente del club, sottolineando il valore civico e umano del gesto che rafforza il legame tra scuola e territorio e promuove il diritto allo studio.