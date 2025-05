Lo Zahira di Tre Fontane lancia una straordinaria novità in vista dell’imminente stagione estiva 2025. Un’offerta destinata soprattutto ai residenti denominata “Porte aperte allo Zahira“. Il noto villaggio resort ha pensato infatti di offrire, alle famiglie che vivono nei pressi della struttura, la possibilità di usufruire di tutti i servizi senza l’obbligo del pernottamento, una formula innovativa con un costo davvero vantaggioso, disponibile solo per un numero limitato di richieste.

Con l’acquisto di una Club Card, l’intero nucleo famigliare avrà la possibilità di accedere a tutte le aree della struttura: piscina, area giochi bimbi, discoteca, pianobar, teatro, ristorante. La Club Card darà diritto inoltre ad uno sconto del 20% sul noleggio di lettini a bordo piscina e sugli ombrelloni sulla spiaggia privata, dotata di tutti i comfort, in un contesto naturalistico davvero straordinario.

Un’iniziativa pensata sia a famiglie con bambini che potranno godere del servizio di animazione oppure a coppie che desiderano accedere alla struttura per un tuffo in piscina ed un aperitivo in relax. Immagina di vivere una giornata da turista senza allontanarti dalla tua abitazione. Con questo servizio puoi farlo ogni giorno per tutta la durata della card. Uno Staff di animatori professionisti presenti e mai invadenti, renderà l’esperienza unica, offrendo una serie di attività con servizi che spaziano dall’intrattenimento allo sport, coinvolgendo i più piccoli con l’attento e meticoloso Team del Mini club. Lo Zahira Resort mette a disposizione dei propri ospiti due piscine, una per adulti e l’altra per bambini, circondate dal meraviglioso verde dei giardini. Il bar delle piscine, sarà lieto di servire agli ospiti rinfrescanti gelati, snacks, bibite fresche o un buon caffè per rendere più piacevole la permanenza e dar sollievo al caldo sole siciliano dei mesi estivi.

Il costo della card (valida per una famiglia) parte da 100€ al mese in bassa stagione ed è possibile usufruire di un costo davvero vantaggioso per la cart stagionale. Un prezzo promozionale valido per le prime 20 adesioni. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi in reception oppure contattare i recapiti 0924 80393 e 3518714095. Lo Zahira Resort si trova in Via Tonnara Fontana a Tre Fontane. Le immagini parlano chiaro, lo Zahira resort è davvero un paradiso a due passi dal mare

AUTORE. Patrizia Vivona