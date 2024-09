Erica Capraro e Giuseppe Mazzotta sono stati eletti, rispettivamente, presidente e segretario del Wwf Sicilia area mediterranea. Quattro sono i vice presidenti eletti: Pietro Lancetta, Gino Galia, Fabio Mazzotta e Vincenzo Reina, responsabili rispettivamente delle delegazioni di Ragusa, Agrigento est, Agrigento Ovest e Trapani Sud. Anche Angela Giglia è stata confermata tesoriere, mentre Mariella Moschiera e Antonella Graffeo avranno incarichi specifici. «Sarà in perfetta continuità con quanto svolto da Giuseppe Mazzotta, con il quale semplicemente ci siamo scambiati i ruoli istituzionali. Tantissime sono state e saranno le iniziative promosse dall’organizzazione, permeata nella società in modo indelebile», ha detto la presidente Capraro. «Panda vuol dire natura, benessere, amore, futuro ed è proprio di questo futuro che continueremo ad occuparci – spiega Mazzotta – perché sia il risultato delle tante buone intenzioni dichiarate, ma spesso deluse. Staremo attenti e indipendenti, volontari, come ci piace definirci, per mandare all’inferno l’inferno che ci vogliono regalare e restituire un futuro d’amore ai bambini».