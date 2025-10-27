Anche a Castelvetrano è stata celebrata la Giornata mondiale della Polio (World Polio day) su iniziativa del Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice, presieduto da Antonella Lombardo. La chiesa di San Leonardo è stata illuminata di rosso e su una parete è stato proiettato il logo “End Polio Now”, simbolo dell’impegno globale per l’eradicazione definitiva della poliomielite. «Il nostro grazie va al sindaco Giovanni Lentini, a tutti gli assessori, in particolare Davide Brillo e Salvatore Ingrasciotta, e alla vicepresidente del consiglio comunale Barbara Vivona, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel sostenere un’iniziativa di così grande valore sociale».