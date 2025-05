Se hai deciso di vendere la tua casa al mare per goderti le tue vacanze in un modo diverso, affidati a chi riesce a trasformare una trattativa noiosa e lunga, in un momento da cui trarne vantaggio. Fin dall’inizio, Immobiliare GPS Casa ti garantirà controlli accurati sulla documentazione dell’immobile nonché sulla valutazione di mercato in modo da assicurare la massima trasparenza ed efficienza in ogni transazione.

La novità? per chi decide di affidare il proprio immobile a Immobiliare GPS Casa, riceverà in regalo un soggiorno Iperclub in tutta Italia. L’offerta è disponibile solamente a chi affida in esclusiva la vendita della propria casa al mare per 15 mesi alla nota agenzia di Castelvetrano guidata da Giovanni Licari e Paolo D’Incerto Spina. Il Voucher Vacanza ti permette di prenotare una settimana fino a 4/5 persone, in Appartamento/Residence oppure in formula Hotel. E se l’agenzia non riesce a vendere l’immobile? La vacanza è comunque garantita poiché verrà consegnato il pacchetto vacanza subito! Chi si affida a Immobiliare Gps Casa, parte subito in vacanza senza attendere l’esito delle trattative. Su Google è disponibile un elenco con oltre 450 recensioni positive (5 stelle) lasciate dai clienti di Immobiliare Gps Casa.

Leader nel settore immobiliare da oltre 20 anni, vanta ad oggi più di 300 soluzioni immobiliari diverse, specializzati nella vendita di immobili turistici su tutto il litorale da Porto Palo a Torretta-Granitola, in particolar modo a Triscina di Selinunte e Marinella di Selinunte. Licari e D’Incerto Spina garantiranno all’acquirente e al venditore un percorso semplice, offrendosi come consulenti in tutti i passaggi della trattativa, dall’acquisizione alla vendita, garantendo ad entrambe le parti la giusta professionalità, con a disposizione mezzi di ultima generazione come i virtual tour e drone… Un’interfaccia con il paradiso per chi decide di investire nelle nostre coste, un appoggio concreto per chi decide di vendere.

Vuoi vendere la tua casa al mare? affidati a noi e parti subito in vacanza!

Giovanni Licari: 3385847970

Paolo D’Incerto Spina: 3291936944

Immobiliare GPS Casa

Via G. Gentile, 37 Castelvetrano

0924201760

www.immobiliaregpscasa.it

AUTORE. Patrizia Vivona