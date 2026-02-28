La farmacia Scarpinati di via Giuseppe Garibaldi, 156 a Castelvetrano è tra le farmacie convenzionate col Comune di Castelvetrano per l’utilizzo dei voucher farmaceutici destinati ai soggetti in condizione di povertà e di estrema marginalità. L’erogazione è limitata ai farmaci da banco dietro presentazione del voucher elettronico dell’importo attribuito virtualmente dentro la tessera sanitaria del soggetto beneficiario. Così come indicato nella convezione tra Comune e farmacia, il voucher non è convertibile in denaro e non da diritto a eventuali resti in denaro. Il personale della farmacia, non appena viene presentato il voucher, identificherà il beneficiario prima di erogare il farmaco da banco. Questo servizio di voucher, valevole sia per l’acquisto dei farmaci da banco che di generi alimentari, è erogato dal Distretto socio-sanitario n.54 ed è erogato negli esercizi commerciali e nelle farmacie aderenti nei Comuni del Distretto.