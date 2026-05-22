La Giunta municipale di Castelvetrano ha approvato la delibera con lo schema di convenzione con la casa circondariale della città per consentire ad alcuni detenuti (che possono usufruire dei permessi) di essere impiegati in lavori socialmente utili e in attività di volontariato. La convenzione sarà sottoscritta anche dall’Uepe, l’Ufficio di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia. Con la convenzione si da l’opportunità ai detenuti del carcere di Castelvetrano di potere svolgere attività socialmente utile a Castelvetrano e poi rientrare all’interno della casa circondariale. L’Uepe di Trapani – diretto da Rosanna Provenzano – proporrà anche alla Diocesi di Mazara del Vallo l’approvazione di uno schema di convenzione, per consentire ai detenuti in permesso di svolgere attività anche in alcuni enti diocesani.