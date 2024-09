Lo scorso weekend, dieci soci dell’associazione sportiva Civitas si sono fatti carico della bonifica straordinaria del parco giochi per bambini che si trova in via Tommaso Lucentini nei presso del campo di calcio “Franco Lombardo”. Il “Parco del Sole” realizzato dai volontari di Amiamo Castelvetrano, dalla sua inaugurazione ha portato svago e goliardia a tutti i bambini del paese, ma dopo la stagione estiva, aveva bisogno di una bella ripulita dalle alte erbaccie che rendevano inaccessibile l’area-

Ancora una volta è stato per volere di privati e volontari che grazie all’amore per quel luogo hanno provveduto alla sistemazione di uno spazio pubblico che il Comune avrebbe dovuto ripulire ma che di fatto, non era nella scala delle priorità. Il fine ultimo dei parchi giochi, è stare all’aperto e in compagnia e con l’avvicinarsi della stagione fredda o ancora delle piogge, il tempo non è sicuramente un alleato, ragion per cui i volontari hanno preferito agire in autonomia per dare una risposta ai bambini che ormai da alcuni mesi non potevano accedere al parco.

AUTORE. Redazione