La cosa che più le ha lasciate sorprese è che, stavolta, sono stati gli studenti a chiamarle per farle venire a scuola: «Di solito siamo noi che contattiamo le scuole per iniziative di sensibilizzazione, stavolta gli studenti ci hanno sorpreso». Emanuela Indiano, insieme a Manuela Cappadonna, sono i referenti locali del movimento nazionale “Plastic free” e stamattina hanno incontrato gli studenti del Liceo di Scienze umane di Castelvetrano. A chiamarle sono stati proprio gli alunni che stanno celebrando la settimana dello studente. Dapprima hanno tenuto un incontro di sensibilizzazione: «Abbiamo parlato ai ragazzi dei danni che fa la plastica – spiega Emanuela Indiano – evidenziando il valore della raccolta differenziata». Poi la fase pratica nel cortile della scuola dove volontari di “Plastic free” e gli alunni hanno raccolto mozziconi di sigarette. «Pochi, in effetti – ammette Emanuela Indiano – e questo dimostra che i ragazzi sono molto sensibili alle tematiche ambientali». Insieme a Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna c’erano i volontari Gaetano Bucceri, Catia Carpino ed Elisa Cappadonna.

AUTORE. Redazione