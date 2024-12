Nell’attesa che il Comune prenda provvedimento per ripulire la spiaggia di Tre Fontane, un gruppo di volontari si è messo a lavoro per ripulire dalla plastica l’arenile della frazione che, settimane addietro, è stato invaso dai rifiuti trasportati dal fiume Belìce durante la piena. Ieri si è svolta la seconda domenica di raccolta: con guanti e sacchetti 15 volontari si sono messi a selezionare e recuperare oggetti in plastica, lasciando sulla spiaggia solo le canne.

L’idea è stata di Francesco Passanante e Rosalia Lo Cicero, alla quale hanno aderito altri residenti a Tre Fontane. Dal Comune, settimane addietro, il sindaco Giuseppe Castiglione ha fatto sapere che gli Uffici si stavano attivando per sollecitare altri enti della pulizia della spiaggia. Ma, al momento, nessuna attività è stata programmata. Intanto i volontari torneranno in spiaggia domenica prossima per una nuova battuta di pulizia.

AUTORE. Patrizia Vivona