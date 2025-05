E’ giunto il momento di togliere i maglioni, di scendere le scale verso il mare e di iniziare quella stagione chiusa nel cassetto per un lungo anno. A farlo, inizia il Voglimi, noto locale selinuntino in via Marco Polo, e lo fa aprendo le porte dei sognatori: giovedì 15 maggio dalle 18:00, per ricominciare a regalare emozioni a chiunque inciampi nella bellezze estiva.

Da martedì a domenica il ristorante voglimi aprirà ai commensali ogni sera e la domenica anche a pranzo, per offrire la freschezza e l’autenticità di piatti locali con vista mare, e considerando che tutti debbano vivere vista mare, il locale si presta per aperitivi e apericena, con uno sguardo rivolto al nostro meraviglioso Parco Archeologico di Selinunte,

Chi è abituato alle notti brave, qui troverà sempre l’attenzione al dopo cena con musica e djset, organizzati con serietà e spirito di divertimento sano. Un giorno d’estate non ha prezzo, è come una promessa che non mantieni mai, ma che ti fa sognare, è la stagione delle vacanze, dei viaggi, delle risate e delle nuove avventure, il momento migliore per stare al sole, per fare il bagno, per assaporare la bellezza della natura e dedicarti finalmente ad un vivere spensierato fatto di goliardia e belle giornate.

Inizia allora da qui inizia ad amarti a coccolarti e a prenderti il tempo per te stesso, il Voglimi concederà a tutti i tuoi sensi l’appagamento. Dal gusto dei prelibati piatti, alla vista del meraviglioso scenario in cui questo luogo sorge, all‘udito cullati dal suono del mare e alle note di buona musica, ai profumi di quell’estate tanto sognata. ed infine il tatto quella meravigliosa sensazione di sfiorare coloro che decidono di vivere con te questa meravigliosa avventura che scriverà ricordi nelle pagine della tua vita.

Il Voglimi offre anche la possibilità di organizzare banchetti o prenotare catering. Per info: 3281679754

AUTORE. Patrizia Vivona