Assistenza, supporto concreto alle vittime di dipendenze e, soprattutto, alle loro famiglie. È quello che si prefiggono i soci dell’associazione “Rinascere insieme Aps” nata a Castelvetrano. Il sodalizio offre un ventaglio di servizi e, tra questi, l’idea di aprire un centro d’ascolto, la consulenza specialistica, la sottoscrizione di protocolli familiari e l’organizzazione di eventi e percorsi di formazione. «Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: non siete soli – spiega Salvatore Ficili, presidente dell’associazione – affrontare una dipendenza richiede coraggio e supporto, e la nostra associazione è nata per stare al fianco di ogni famiglia e di ogni individuo, per costruire insieme un nuovo futuro fatto di speranza e consapevolezza». Info: 09241912090.