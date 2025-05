Vito Bonanno, già sindaco di Gibellina e attuale Segretario generale al Comune di Alcamo, è stato nominato per un anno consulente giuridico della Fondazione “Agrigento 2025”, nata in occasione del riconoscimento alla città di Capitale della cultura. Bonanno, che ha partecipato a un bando pubblicato dalla Fondazione, è stato scelto per i suoi titoli di studio e per il suo percorso formativo e la sua esperienza professionale. Collaborerà con la Fondazione – e la sua presidente Maria Teresa Cucinotta – svolgendo attività di assistenza giuridico-amministrativa. Nella sua carriera Bonanno è stato anche componente della struttura di supporto del Commissario delegato del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e ha svolto la funzione di Segretario comunale anche al Comune di Lampedusa.

AUTORE. Redazione