Torna a Vita URRÀ! Minifestival – fantasia, storie e saltimbanchi, giunto alla sua quinta edizione. Il tema di quest’anno, “Corpi creativi, comunità da abitare”, guida una due giorni dedicata ai linguaggi dell’infanzia, dell’adolescenza e non solo attraverso laboratori artistici, narrazione, teatro di figura e circo contemporaneo.

La direzione artistica è di Giuseppe Maiorana, in collaborazione con Pro Loco Vitese, Belìce Epicentro della Memoria Viva ETS, Associazione Kiklos, Piccolo Teatro Patafisico e Libreria Dudi_Palermo.

Lunedì 27 luglio, la giornata si apre al Parco Vincenzo Renda con l’accoglienza e i laboratori Spremute d’artista (per tutti, con Valentina Caradonna, in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi, Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Associazione Spazio Libero)

e Il mare in sacca (4-6 anni, con Franca e Rosa Pampalone). Al Giardino della Pro Loco, Caterina Marsala conduce Cantastorie per un giorno (7-12 anni). Nel pomeriggio, la Biblioteca comunale ospita la presentazione dell’album illustrato General Zucchina di

Matilde Bucca e Mariangela Ledonne (ed. Kalòs). Il parco si anima poi con la restituzione del laboratorio di cantastorie e, in serata, con lo spettacolo di burattini Bianca Cipudda, firmato dal Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico con Vito Bartucca e Salvino

Calatabiano.

Martedì 28 luglio, dopo l’accoglienza, spazio ai laboratori: torna Spremute d’artista e debutta Tracce d’anima: i corpi raccontano con Valentina Scavuzzo (5-10 anni), al Giardino della Pro Loco. Alle 16:30, la Biblioteca comunale presenta il secondo album illustrato della rassegna, Se fossi un animale… vorrei essere un Jack Russal di Angelica Aspanò e Giusy Renda (Youcanprint). In serata, il Parco Vincenzo Renda ospita Il pescatore e la sirena, spettacolo di narrazione di e con Dario Frasca (produzione Piccolo Teatro Patafisico), liberamente ispirato a La sirena di Palermo di Gianni Rodari, a partire dai 5 anni. Il festival si chiude al Parco Giochi con il circo contemporaneo di Ci vuole calma, di e con Gianmarco Amato (Associazione Culturale Kiklos).