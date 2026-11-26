“Non voltarsi dall’altra parte” è il tema della nuova campagna di sensibilizzazione dei carabinieri presentata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Attraverso contenuti informativi, video e testimonianze diffusi sulle piattaforme social, l’Arma richiama alla responsabilità collettiva chiunque senta o veda segnali di abuso, invitando a superare la falsa convinzione del “sono fatti di coppia” per dare voce a chi non ha la forza di denunciare. Le porte delle Stazioni dei Carabinieri restano infatti aperte non solo per accogliere le denunce formali, ma anche come presidio sicuro per chi nutre dubbi o preoccupazioni per una persona vicina, aiutando a riconoscere per tempo i campanelli d’allarme come il controllo ossessivo, la gelosia patologica o l’isolamento.

L’occasione della Giornata è servita anche per illustrare alcuni dati. In Italia nei primi nove mesi del 2026 i carabinieri hanno proceduto per 44.120 delitti rientranti nell’ambito del Codice Rosso (nel 2025 erano stati 62.361, contro i 63.687 del 2024), da gennaio a settembre 2026 sono state tratte in arresto 7.598 persone (dopo gli 8.972 arresti del 2025 e i 9.499 del 2024). Per affrontare la complessità del fenomeno, l’Arma si avvale di una struttura altamente specializzata. All’interno del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. opera la Sezione Vittime Vulnerabili, che monitora i profili criminologici e i fattori di rischio. Proprio presso il Ra.C.I.S., lo scorso 24 novembre, si è tenuto il seminario dal titolo “Oltre il silenzio – Prevenzione, ascolto e tutela delle vittime vulnerabili” alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, un momento di confronto con esperti del mondo accademico e giuridico. Sul territorio è inoltre attiva da dodici anni la Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere.