Nell’ultimo mese e mezzo quattro donne sono state prese in carico solo a Castelvetrano e, se si guardano i numeri degli ultimi anni, si capisce che il fenomeno è in aumento. Quello della violenza sulle donne è l’ambito che da anni appassiona l’associazione “Cotulevi” con la sua presidente Aurora Ranno che è riuscita ad aprire sportelli antiviolenza in moltissimi paesi della Sicilia Occidentale. A Castelvetrano, oggi pomeriggio alle 17,30, presso i locali ex ECA in via IV Novembre riaprirà lo sportello. Responsabile è stata indicata l’avvocato Mariella Gulotta che segue già quello di Campobello di Mazara. Si tratta di un rilancio, in effetti, perché lo sportello era stato già avviato durante l’amministrazione guidata da Enzo Alfano. Ora il nuovo impulso con ambienti che accoglieranno le donne e una zona riservata ai bambini dove gli operatori si prenderanno cura durante i colloqui delle mamme. Al primo piano, grazie a una collaborazione con l’associazione “Palma Vitae” saranno avviati dei laboratori e poi sarà anche creata una libreria. A Campobello di Mazara lo sportello antiviolenza ha preso in carico sette donne, alcune hanno denunciato e da questo si sono sviluppati tre procedimenti penali.

AUTORE. Redazione