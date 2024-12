Si terrà domani (lunedì 2 dicembre) con inizio alle ore 15,30, presso l’aula Paolo Borsellino del Tribunale di Marsala il convegno sul tema “Violenza di genere: normativa, strumenti di contrasto e tutele”, promosso dalla Sede d’esame dell’Università Pegaso di Campobello di Mazara, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Marsala, l’Organismo Congressuale Forense, e il Comitato Pari Opportunità di Marsala. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Giuseppe Spada, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, Vito Marcello Saladino, presidente del Tribunale di Marsala, Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica presso la Procura di Marsala e Angela Galvano, consigliera regionale di parità. Gli interventi saranno affidati a Martina Semenzato, presidente della Commissione bicamerale contro il femminicidio e la violenza di genere, che offrirà una panoramica sulle normative e sulle iniziative messe in campo per affrontare il problema; Laura Massaro, responsabile dell’Organismo congressuale forense per le pari opportunità, che si concentrerà sulle tutele legali per le vittime; Silvia Scuderi, dirigente psicologo presso l’Asp Trapani che approfondirà gli aspetti psicologici della violenza e illustrerà i percorsi di supporto; Danilo Di Maria, docente presso i Licei di Mazara del Vallo, che parlerà dell’importanza dell’educazione e della sensibilizzazione per prevenire comportamenti violenti fin dalla giovane età. Il dibattito sarà moderato da Adele Pipitone, presidente del Comitato pari opportunità di Marsala.

AUTORE. Redazione