Sabato 7 dicembre, ore 16, presso la sede del Rotary club Castelvetrano-Valle del Belìce di Castelvetrano, farà tappa il tour nazionale della bigenitorialità. Davide Vinciprova presenterà il libro “Il Castello di sabbia”. Per il progetto l’autore è stato coadiuvato da associazioni come “Genitori per sempre Messina” di Paolo Micali, “Papà separati Liguria” di Mauro Lamì, Giorgio Ceccarelli (Figli Negati – Daddy’s Pride), Oreste Granata (Papà separati Napoli), Giampaolo Pisano (Associazione mamma e papà separati Sardegna) e professionisti specializzati a tutela dei diritti di famiglia. Nella tappa di Castelvetrano interverranno: Bruno Vivona (magistrato onorario Tribunale di Marsala), Silvia Spanò (psicologa forense). Modera Tancredi Bongiorno. L’evento è organizzato insieme al Mondadori point di Castelvetrano.