E’ di Raffaele Assin, 67 anni, il corpo che i vigili del fuoco hanno individuato stamattina a 147 metri di profondità, di fronte il villaggio Calampiso di San Vito Lo Capo. A riconoscerlo è stato la figlia. Ne danno notizia gli stessi vigili del fuoco. Il corpo è stato recuperato mediante il ROV e si trova ora sulla motobarca dei vigili del fuoco. La salma sarà ora trasportata al distaccamento portuale di Trapani dei vigili del fuoco. Assin, qualche giorno addietro è uscito a mare per un’immersione e non ha più fatto rientro a riva. Da quando Assin è scomparso sono iniziate le ricerche. I vigili del fuoco hanno fatto arrivare a San Vito Lo Capo le squadre specializzate da Palermo, Cagliari, Reggio Calabria e Trapani. Il ritrovamento è stato reso possibile grazie all’utilizzo della sonda Side Scan Sonar in dotazione ai vigili del fuoco. In profondità i pompieri hanno anche operato tramite il Rov (Remotely operated vehicle), un veicolo sottomarino pilotato da una postazione remota.

AUTORE. Redazione