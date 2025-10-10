Si sta svolgendo in provincia di Trapani il primo corso di specializzazione interregionale speleo alpino fluviale (SAF) avanzato, rivolto al personale dei vigili del fuoco già in possesso della qualifica base SAF. Sono sedici i pompieri provenienti da Calabria, Sicilia e Toscana che per quattro settimane saranno impegnati nel corso. Sono due i siti della provincia che il comando provinciale di Trapani ha scelto per le esercitazioni: Erice e Castellammare del Golfo. L’iniziativa formativa ha visto il pieno interessamento della Direzione centrale per la formazione di Roma, unitamente all’accurato lavoro di pianificazione e programmazione dell’attività formativa svolto da parte della Direzione regionale Sicilia. Il personale formato potrà poi operare in contesti complessi di tipo ipogeo, industriale e civile.