«È una vittoria che dedico ai miei concittadini. Ora dobbiamo mettere mani alla macchina amministrativa». Sono queste le prime battute del neo sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini al direttore di CastelvetranoSelinunte.it Max Firreri. «Fin dall’origine abbiamo costruito con pazienza e determinazione questa candidatura che potesse mettere insieme le forze politiche rappresentative del governo regionale con le forze civiche che rappresentano il meglio della società castelvetranese», ha continuato Lentini. «Mi sono battuto in questi mesi per far passare un messaggio: la pubblica amministrazione non è il freno dello sviluppo della comunità, ma deve essere lo strumento che accompagna la comunità a realizzare i propri bisogni».

AUTORE. Redazione