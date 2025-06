Occhiali tondi come Giovanni Gentile. E poi, camicia bianca a maniche corte, gilè nero e cravatta verde scuro. Chiuso da pochi giorni il week-end dedicato al filosofo di origini castelvetranesi proprio nella sua città natìa, a Roma, nella parrocchia Santa Marta di Capena, la figura del filosofo è rivissuta ancora grazie all’interpretazione di Victor Bianchini, un bambino di 9 anni che, nel musical “Viaggio nel tempo per i fanciullo di Cuore”, ha fatto da arbitro e narratore di tante figure importanti della cultura e dell’istruzione italiana. Era stata la mamma di Victor, Michela Zuduluf, saputa la notizia della tre giorni su Gentile, a raccontare con un messaggio l’esperienza del figlio al sindaco Giovanni Gentile: «Il mio piccolo interpreterà Giovanni Gentile nel musical “Viaggio nel tempo per i fanciulli di “Cuore”, come arbitro e narratore di tante figure importanti della cultura e dell’istruzione italiane. Diamo voce sincrona alle nostre eccellenze italiane».

Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino: «Sapere che suo figlio interpreterà il ruolo di Giovanni Gentile, in occasione del 150º anniversario della sua nascita, e che nella recita venga persino citata la nostra Castelvetrano, è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità – ha risposto il sindaco Lentini – è bello vedere come le scuole, anche lontane geograficamente, sappiano valorizzare figure che hanno segnato la storia della cultura e dell’istruzione italiana, dando voce alle nostre eccellenze con entusiasmo e passione».

AUTORE. Redazione