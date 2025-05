Si è svolto mercoledì 14 maggio nell’aula magna dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano l’incontro sul tema “Viaggio tra le stelle: esplorando i misteri dell’universo”. Protagonisti dell’evento sono stati gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, coinvolti in un’esperienza formativa densa di stupore e conoscenza. A guidare questo affascinante viaggio sono stati due ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF):Antonino La Barbera e Valentina La Parola, astronomi di riconosciuto valore scientifico che, con passione e chiarezza, hanno saputo trasportare i giovani ascoltatori nelle profondità del cosmo. Alcuni alunni hanno partecipato in presenza, altri in collegamento online.

Dalla nascita delle stelle e dei pianeti, all’evoluzione e la fine delle stelle, al destino dei corpi celesti e degli esopianeti, fino ad arrivare alle teorie più accreditate sul destino ultimo dell’universo, l’entusiasmo e la curiosità degli alunni hanno animato il dibattito, con domande intelligenti e riflessioni profonde, segno di un interesse autentico per la scienza e per i misteri che ancora avvolgono l’universo. «Crediamo che la curiosità sia il primo passo verso il sapere e per questo lavoriamo affinché i ragazzi possano confrontarsi con esperti, scoprire nuove prospettive e, chissà, magari appassionarsi a carriere in ambito scientifico. La scuola ha il compito di aprire porte, di stimolare il pensiero critico e di far comprendere che la conoscenza è un viaggio senza fine», ha detto la dirigente scolastica Vania Stallone.