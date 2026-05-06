Sono state inaugurate alla presenza del presidente del Libero Consorzio provinciale di Trapani Salvatore Quinci le due rotatorie che sono state realizzate sulla Sp51 che collega Campobello di Mazara con le due frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. I due progetti sono stati redatti dall’ufficio tecnico comunale (Antonio Giarraputo, Fabio Castiglione, Gianvito Luppino, Vito Etiopia e Calogero Passanante) e sono stati finanziati per un totale di 250 mila euro. La rotatoria allo svincolo per le Cave di Cusa – costata 100 mila euro – è stata realizzata dalla ditta edile “Paolo Oddo”, mentre la rotatoria allo svincolo per Torretta Granitola – costata 150 mila euro – è stata realizzata dalla “Rachele Costruzioni srls”. Al centro della rotatoria del bivio delle Cave di Cusa sono state poste le macine del vecchio oleificio della famiglia Scuderi, donate dagli eredi del farmacista Enrico, a simboleggiare la storia e la cultura campobellese legate all’ulivo e ai suoi frutti.