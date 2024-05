Ci sono cose che dirle a parole fa male ma che, nel silenzio, c’è la consapevolezza di cosa si fa, di dove si entra e perché. Chi varca la porta dell’hospice “Raggio di sole” dell’ospedale di Salemi sa bene di essere un malato terminale. In questo spazio ai pazienti tutto il personale cerca di alleviare le sofferenze di chi ha il destino segnato. Un duro lavoro che tocca il cuore di chi ci lavora e che fa acquisire maggiore consapevolezza di cosa è la vita e del suo valore inestimabile. L’hospice è, in sintesi, un posto dove regna l’amore. E lo sanno bene anche i familiari di chi, purtroppo, tra quei letti trascorre gli ultimi giorni della propria vita. Desirèe Patricolo cinque mesi addietro ha perso la mamma: gli ultimi 51 giorni di vita la signora Benedetta Ferraro, 71 anni, li ha trascorsi dentro l’hospice di Salemi: «Per onorare i sentimenti più puri di gratitudine e riconoscenza che la mia dolce mamma mi ha trasmesso, voglio dedicare queste parole a tutto il personale di questa struttura – racconta la Patricolo – voglio ringraziare il primario Rosario Mistretta che mai mi ha negato una parola dolce e una pacca sulla spalla. Ma anche infermieri e operatori socio-sanitari per le cure mediche e per le carezze donate a mia madre».

Già, le carezze, perché anche quelle fanno bene al cuore e all’anima. «L’hospice è un reparto che solo a pronuncialo mette paura – racconta Desirèe Patricolo – un reparto dove la speranza e la rassegnazione si alternano toccando le corde più profonde delle emozioni. Entri lì e, seppur circondata da estranei, pian piano ti senti in famiglia. Condividi le paure, le ansie e ricevi sempre un sorriso e una parola di conforto. Vedi una vita che si spezza e ti lasci trasportare dal dolore dei familiari di altri pazienti, vedi figli che assistono i genitori e, ahimè, vedi genitori al capezzale dei figli».