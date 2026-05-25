Si è svolta nella cornice dell’agriturismo “Carbona” a Castelvetrano un’interessante manifestazione organizzata dall’associazione Asprol Selinunte e un gruppo di selezionatori qualificati, giunta quest’anno alla 6^ edizione e che ha visto la partecipazione di 23 aziende olivicole.

La manifestazione si è aperta con il saluto di benvenuto da parte del comitato organizzatore agli oltre 50 ospiti–rappresentanti delle numerose aziende che hanno partecipato alla rassegna; Mimmo Di Bella, presidente del detto comitato ha effettuato un sintetico excursus della rassegna giunta alla sesta edizione e che nell’ultima edizione, su indicazione dei componenti la giuria della precedente edizione, ha allargato gli inviti ad aziende di tutto il territorio siciliano, rendendo in tal modo più sfidante il confronto con altre cultivar non presenti nel territorio selinuntino: da qui il cambio della denominazione da “L’olio delle contrade selinuntine” a “ L’olio delle contrade siciliane”.

Presenti alla manifestazione che hanno accordato il gratuito patrocinio (il sindaco di Campobello di Mazara ha inviato un messaggio): l’ing. Valeria Battaglia, Vicesindaco del Comune di Partanna, ha sottolineato l’importanza di siffatte iniziative che servono a far crescere la coscienza degli operatori a migliorarsi; l’avv. Giovanni Lentini-sindaco del Comune di Castelvetrano invece ha incentrato il suo intervento di saluto sulla potenzialità espressa da iniziative del genere per creare le giuste sinergie a livello regionale in un

comparto fra i più importanti dell’economia dell’isola e plaudendo all’iniziativa che si è svolta anche in tale ottica.

La serata è continuata con una prova d’assaggio dei campioni di olio da parte dei rappresentanti delle singole aziende presenti per un “gioco” di raffronto con le risultanze della giuria.

Pubblico ringraziamento a tutte le aziende che hanno accettato l’invito a partecipare alla selezione per il concorso oleario.

I vincitori nelle tre categorie di fruttato :

– FRUTTATO INTENSO: 1^ Classificata : Oleificio Sant’Anna snc di Marsala; 2^ Classificata : Az. Agr. Licata Valeria di San Biagio Platani; 3^ Classificata: Soc. Agr. Carbona srl.

– FRUTTATO MEDIO: 1^ Classificata: Az. Agr. Lombardo Francesco di Campobello di Mazara; 2^ Classificata : Az. Agr. Turnaturi Carmela di Castelvetrano; 3^ Classificata : Az. Agr. Norfo Antonio di Castellammare del Golfo

– FRUTTATO LEGGERO:

1^ CLASSIFICATA : Az. Agr. Gli Ulivi di Gina di Campobello di Mazara 2^ Classificata: Soc. Agr. Terre in Fiore srl di Castelvetrano

3^ Classificata : Az. Agr. Le Antiche Macine di Sciacca 3^ Classificata : Az. Agr. Centonze Antonino di Castelvetrano

Per la sezione “BIO” 1^ Classificata : Oleificio Sant’Anna snc di Marsala; 2^ Classificata : Az. Agr. Licata Valeria di San Biagio Platani; 3^ Classificata: Az. Agr. Lombardo Francesco di Campobello di Mazara;

Per la sezione “DOP” 1^ Classificata : Az. Agr. Turnaturi Carmela di Castelvetrano; 2^ Classificata : Az. Agr. Moceri Giuseppe di Campobello di Mazara; 3^ Classificata: Soc. Agr. Carbona srl. 3^ Classificata : Az. Agr. Centonze Antonino di Castelvetrano;

Per la sezione “IGP”

1^ Classificata: Soc. Agr. Carbona srl 2^ Classificata: Soc. Agr. Terre in Fiore srl di Castelvetrano, 2^ Classificata : Az. Agr. Norfo Antonio di Castellammare del Golfo, 3^ Classificata : Az. Agr. Centonze Antonino di Castelvetrano;

Una menzione speciale è stata assegnata ai tre frantoi che hanno registrato il maggior numero di aziende partecipanti e premiate:

1. Frantoio Bontagri s.r.l. di Castelvetrano 2. Oleificio Asaro s.r.l. di Partanna 3. Frantoio F.lli Bascio s.n.c. di Campobello di Mazara

All’azienda agricola Centonze Antonino è stata anche assegnata una “Gran Menzione “ per la costanza nel partecipare a tutte le edizioni della rassegna: l’attestato ed il premio sono stati consegnati a Giacomo Centonze, figlio del titolare, che rappresenta la quarta generazione della famiglia Centonze impegnata nel comparto olivicolo.

Ringraziamento particolare per la concessione del gratuito patrocinio all’Associazione Nazionale Città dell’Olio che ha notevolmente qualificato l’iniziativa.