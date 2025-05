La Futuris srls, società che si è occupata dell’organizzazione, della realizzazione, della gestione e della promozione del Carnevale di Sciacca 2025, ha provveduto a versare al Comune di Sciacca la quota di € 206.864,97 relativa al 43% degli incassi derivati dalla vendita dei biglietti.

Un’edizione caratterizzata da un grandissimo successo sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista dei numeri, con un record sulle presenze di pubblico che conferma un trend in grande crescita – dichiarano gli organizzatori –Questo ci ha consentito di versare nelle casse comunali un importo di oltre 200 mila euro relativi all’edizione 2025, che insieme agli oltre 150 mila euro versati in occasione dell’edizione 2024 del Carnevale, totalizzano un totale di oltre 350 mila euro versati dalla Futuris al Comune di Sciacca in appena due anni.

AUTORE. Patrizia Vivona