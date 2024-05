Alcuni alberi sono stati potati dagli operai del settore verde pubblico del Comune, altri, invece, insieme alle aiuole sono state adottate dal campobellese Remo Passanante, nuovo gestore del bar della stazione, che se ne prenderà cura. L’intervento degli operai è avvenuto a Castelvetrano dove stamattina sono continuate le attività di sistemazione del verde pubblico. Quello di Passanante è l’ennesima adozione gratuita di spazi verdi a opera di privati cittadini e aziende a Castelvetrano.

«Dall’ottobre scorso se ne contano circa 22 in tutta la città», come chiarisce la responsabile della direzione organizzativa Maika Giacalone. In piazza stazione tornerà a funzionare anche la fontana. A sistemarla sarà sempre Remo Passanante. Altri interventi di verde pubblico sono stati già effettuati dai tecnici del Comune agli alberi del Sistema delle piazze a alla villa di fronte la parrocchia San Giovanni Battista.

AUTORE. Redazione